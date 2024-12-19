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Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yeniden Anlaştı

Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrıldığı teknik direktör Batalla ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:03
Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yeniden Anlaştı

Nesine 3. Lig temsilcisi Bursaspor, 16 Aralık'ta yollarını ayırdığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaşma sağladığını resmi olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz," ifadelerine yer verildi.

Bursaspor, 16 Aralık'ta Batalla ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine, teknik ekibini güçlendirmek amacıyla yeni bir arayışa girmişti. Ancak, tarafların yeniden bir araya gelmesi, bu süreçte yaşanan belirsizlikleri sonlandırdı.

Şimdi, Bursaspor ve Batalla'nın önünde yeni bir sayfa açılmış oldu ve camia, bu işbirliğinin yarattığı heyecanla başarı hedeflerine odaklanacak.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.

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