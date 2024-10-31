Bursaspor yeni isim sponsorluğu anlaşması ile güçleniyor

Bursaspor, Yeni İsim Sponsoru ile Anlaşma Sağladı

Bursaspor Kulübü, stadyumunun isim sponsorluğu için Matlı Holding ile 40 milyon liralık bir sözleşme imzaladı. İmza töreni, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşti.

İmza Töreninde Önemli Açıklamalar

Törene katılan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bu anlaşmanın kentte oluşan birlik ve beraberliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Çelik, Bursaspor'un geçmişteki başarılarına dönmesi adına atılan her adımın önemine değinerek, "Çok önemli bir anlaşmaya imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadyumumuzun isminin bugünden itibaren 1,5 yıllığına 40 milyon lira bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olması hususunda anlaşmaya varılmıştır," şeklinde konuştu.

Destek Sözleri

Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, Bursaspor'un daha iyi bir konuma gelmesi için desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, yeni duyuruların yapılacağı konusunda müjdeler de vereceklerini ifade etti.

İsmin Değişikliği Resmi Olarak Onaylandı

Konuşmaların ardından atılan imzalar ile Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nun ismi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak değiştirildi. Bu önemli anlaşma, Bursaspor'un Süper Lig yürüyüşünde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor.

Bursaspor Kulübü, stadının isim sponsorluğu için Matlı Holding ile 40 milyon liralık anlaşma yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Enes Çelik (solda) ve Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı (sağda) katıldı.

Bursaspor Kulübü, stadının isim sponsorluğu için Matlı Holding ile 40 milyon liralık anlaşma yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Enes Çelik (solda) ve Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı (sağda) katıldı.