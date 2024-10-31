Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Karşılaşmanın Özet Bilgileri

Maç Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak, 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile durumu 2-1'e getirdi.

Bursaspor, 90+5'te Bora Yılmaz'ın golüyle durumu 3-1 yaparak, karşılaşmadan galip ayrıldı ve 4. tura yükselmeyi başardı. Maç boyunca binlerce taraftar, yeşil-beyazlı ekibi desteklemek için stadyumu doldurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Bursaspor, 7 Eylül Turgutlu 1984 ile Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Bursasporlu Sedat Cengiz (ortada), serbest vuruş kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Bursaspor, 7 Eylül Turgutlu 1984 ile Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Bursasporlu Sedat Cengiz (ortada), serbest vuruş kullandı.