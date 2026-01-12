Bursaspor Zirvede: Puan Farkını Açtı

Bursaspor, Yeni Malatyaspor'un küme düşürülmesiyle 3-0 hükmen galip geldi; Aliağa FK ve Mardin 1969 Spor'un yenilgileriyle liderlik avantajını artırdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:39
Bursaspor Zirvede: Puan Farkını Açtı

Bursaspor zirvede puan farkını açtı

Bursaspor, rakibi Yeni Malatyaspor'un küme düşürülmesi nedeniyle ligin 18. haftasında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu tescillenen sonuçla yeşil-beyazlı ekip haftayı önemli bir avantajla kapattı.

Rakiplerin kayıpları avantajı büyüttü

Aynı haftada şampiyonluk yarışındaki rakipler puan kaybı yaşadı. Aliağa FK, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 2-0 yenilerek Bursaspor ile arasındaki puan farkının 10'a çıkmasına neden oldu.

Haftaya Bursaspor’un yalnızca 1 puan gerisinde giren Mardin 1969 Spor ise sahasında Muş Spor'a 3-0 kaybederek büyük bir yara aldı; bu sonuçla Mardin temsilcisi, Bursaspor’un 4 puan gerisine düştü.

Puan tablosunda son durum

18. hafta sonunda Bursaspor 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kahramanmaraş İstiklal Spor 38 puanla ikinci sırada yer aldı.

BURSASPOR’UN 3-0 HÜKMEN KAZANDIĞI HAFTADA ALİAĞA FK VE MARDİN 1969 SPOR MAĞLUBİYET YAŞADI....

BURSASPOR’UN 3-0 HÜKMEN KAZANDIĞI HAFTADA ALİAĞA FK VE MARDİN 1969 SPOR MAĞLUBİYET YAŞADI. YEŞİL-BEYAZLILAR ZİRVEDE PUAN FARKINI AÇTI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla’da Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği Başladı
2
Burhaniye'de Briç Turnuvası: 36 Sporcu, Şampiyonlar Mutçuoğlu ve Tırpan
3
Mersin, Uluslararası Spor Organizasyonlarının Merkezi Oluyor
4
Bursaspor Zirvede: Puan Farkını Açtı
5
U-11 Futbol Şenliği Balıkesir'de: Geleceğin Yıldızları Ali Hikmet Paşa'da
6
Isparta'da keşfedilen 10 yaşındaki Asya Örnek Türkiye şampiyonu oldu
7
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Hafta Başlıyor: 14-15 Ocak Maç Programı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları