Bursaspor zirvede puan farkını açtı

Bursaspor, rakibi Yeni Malatyaspor'un küme düşürülmesi nedeniyle ligin 18. haftasında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu tescillenen sonuçla yeşil-beyazlı ekip haftayı önemli bir avantajla kapattı.

Rakiplerin kayıpları avantajı büyüttü

Aynı haftada şampiyonluk yarışındaki rakipler puan kaybı yaşadı. Aliağa FK, deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 2-0 yenilerek Bursaspor ile arasındaki puan farkının 10'a çıkmasına neden oldu.

Haftaya Bursaspor’un yalnızca 1 puan gerisinde giren Mardin 1969 Spor ise sahasında Muş Spor'a 3-0 kaybederek büyük bir yara aldı; bu sonuçla Mardin temsilcisi, Bursaspor’un 4 puan gerisine düştü.

Puan tablosunda son durum

18. hafta sonunda Bursaspor 41 puanla liderliğini sürdürürken, Kahramanmaraş İstiklal Spor 38 puanla ikinci sırada yer aldı.

BURSASPOR’UN 3-0 HÜKMEN KAZANDIĞI HAFTADA ALİAĞA FK VE MARDİN 1969 SPOR MAĞLUBİYET YAŞADI. YEŞİL-BEYAZLILAR ZİRVEDE PUAN FARKINI AÇTI.