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Buse Naz Çakıroğlu'dan Paris 2024 Gümüş Madalya Değerlendirmesi

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'teki gümüş madalya sonrası planlarını ve boks anlayışını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:38
Buse Naz Çakıroğlu'dan Paris 2024 Gümüş Madalya Değerlendirmesi

Buse Naz Çakıroğlu'nun Gümüş Madalya Yorumları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kazandığı madalyanın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Çakıroğlu, "Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli," şeklinde konuştu.

Final Mücadelesine Dair Düşünceleri

Tokyo'da altın madalya kaybettiğinde daha fazla üzüldüğünü belirten Buse Naz, finaldeki jüri üyelerinin boks anlayışına eleştirilerde bulundu. "Bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil," diyerek, hakemlerin kararlarının şampiyonluk hedefleri üzerindeki etkisini vurguladı.

Gelecek Planları

Buse Naz, Olimpiyatlara gelmeden önce bir süre dinlenme kararı aldığını ve geleceğine dair net bir yol haritası çizeceğini belirtti. "Oturacağım, kafamı toplayacağım ve ne yapmak istediğime karar vereceğim," diyen sporcu, bu süreçte profesyonel spor yaşamına dair önemli bir karar vereceğini aktardı.

Basın Mensuplarına Cevapları

Bir basın mensubunun, "Senden tamam mı devam mı kararı mı gelecek?" sorusuna Buse Naz, "Olabilir, evet," diyerek olası bir dönüş yapabileceğinin sinyalini verdi.

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