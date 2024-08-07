Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'de Altın Madalyayı Hedefliyor

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te Altın Madalya Hedefliyor

Millî boksör Buse Naz Çakıroğlu, önümüzdeki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iddialı açıklamalarda bulundu. 50 kiloda finale yükselme başarısı gösteren Buse Naz, "Ben, 'Orada dövüşmeden dönmem.' demiştim" diyerek kararlılığını ifade etti.

Final Hedefi ve Çalışma Disiplini

Tokyo 2020'deki deneyiminden ders çıkaran Buse Naz, ilk 2 raundu kazanıp rehavete kapılan sporculara dikkat çekti. "İnşallah altın madalyayı alarak evimize dönmek istiyoruz," dedi.

3 Yıllık Hazırlık ve Ekip Desteği

Finali kazanmak için üç yıldan fazla süredir çalıştıklarını belirten Buse Naz, "Ekibim benim için çok değerli. Onları utandırmadan altın madalyayla döneceğim" diyerek ekip arkadaşlarına olan inancını dile getirdi.

Roland-Garros'un Önemi

Roland-Garros'ta kotardığı başarıyı değerlendiren boksör, "Yarı finalin orada olacağını duyduğumda, 'Orada dövüşmeden dönmem' dedim. Şükür, burada yarı finali kazandım. Finalde altın madalyayla döneceğim inancım tam," şeklinde konuştu.

Final Maçı Detayı

Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde 9 Ağustos Cuma TSİ 22.47'de Çinli Yu Wu ile karşılaşacak. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonraki hedefinin Paris 2024'te altın madalya kazanmak olduğunu ifade etti.