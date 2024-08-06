Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Doruğa Çıkıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu büyük bir başarıya imza atarak finale yükseldi.

Yarı Final Müsabakası

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen yarı finalde Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli boksör Aira Villegas ile karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta üstün bir performans sergileyen Çakıroğlu, her iki raundu da 5-0'lık skorla kazandı.

Final Müsabakası

Son rauntta da benzer bir üstünlük sağlamayı başaran Buse Naz, toplamda rakibini 5-0'la geçerek finale adını yazdırdı. Şimdi, Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Çinli Yu Wu ile altın madalya için ringe çıkacak.