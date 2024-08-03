Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu Başarısını Sürdürüyor

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda önemli bir başarıya imza atarak kadınlar 50 kilo boks kategorisinde yarı finale yükseldi.

Yarı Finale Giden Yolda Zafer

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan North Paris Arena'da gerçekleştirilen çeyrek final mücadelesinde, Buse Naz Çakıroğlu, Fin boksör Pihla Kaivo-Oja ile karşılaştı. 5-0'lık net bir skorla galip gelen Çakıroğlu, yarı finale adını yazdırarak madalyayı garantiledi.

Bakan Bak’tan Tebrik

Müsabakayı izlemek üzere salonda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile diğer yetkililer, maç sonrasında Buse Naz ile milli takım antrenörlerini tebrik etti. Bakan Bak, “Buse'nin elde ettiği bu zafer, ülkemizin gurur kaynağıdır.” sözlerini dile getirdi.