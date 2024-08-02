Buse Savaşkan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başlıyor

Fransa'nın tarihi kenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Bu yılki olimpiyatlar, birçok atlet için yeni fırsatlar sunuyor.

Buse Savaşkan'dan Tarihi Başarı

Olimpiyatlarda ilk kez yarışan milli sporcu Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1,92 metre ile elemeleri 8'inci sırada tamamlayarak finale adını yazdırdı.

Elemeler ve Final Programı

Yüksek atlama elemeleri, Stade de France'ta gerçekleştirildi. Buse Savaşkan, bu derecesiyle Londra 2012'de yarışan Burcu Ayhandan sonra olimpiyat finaline yükselen ikinci kadın atlet oldu.

4 Ağustos Pazar günü, Buse Savaşkan madalya için mücadele edecek. Tüm gözler onun üzerimde.