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Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024'ün En İyi Kadın Güreşçisi Seçildi

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:57
Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024'ün En İyi Kadın Güreşçisi Seçildi

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünyanın En İyi Kadın Güreşçisi Seçildi

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi unvanını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu ödül, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından düzenlenen değerlendirmede verildi.

Paris 2024 vs. Geçmiş Başarılar

Son dünya şampiyonu olan Buse, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanmıştı. Ayrıca, 2023 yılında kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Diğer Yılın Güreşçileri

Buse Tosun'un yanı sıra, erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili ve grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçileri olarak belirlendi.

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