Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Paris 2024 Madalya Zaferi: Türk Kadının Gücü

Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Madalya Gururu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "Türk kadının gücünü burada gösterdim" dedi.

Maç Sonrası Duygularını Paylaştı

Buse Tosun, Champ de Mars Arena'da gerçekleşen ve kadınlar 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek elde ettiği madalya sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalya kazanmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Fedakarlıkların Sonucu Kazanılan Başarı

Buse, "Son saniyeye kadar mücadele ettim. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimiz altın madalya. Kadın güreşçilerimizin bunu başaracağına inanıyorum" diye belirtti. Aynı zamanda, Evin Demirhan Yavuz'un yaşadığı sakatlığın başarısını etkilediğini ifade etti.

Olimpiyat Atmosferinin Büyüsü

Olimpiyat atmosferinin benzersiz olduğunu vurgulayan Buse, destek veren herkese minnettar olduğunu belirtti. "Ülkemiz için yeni madalyalar kazanalım" çağrısını yaptı.

Ekip Ruhu ve Hedefler

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman da takımın güçlü bir yapı içinde olduğunu ifade ederek, Yasemin Adar için büyük beklentiler içinde olduğunu kaydetti. "Altın madalya alırsak tarih yazmış oluruz" diyerek, ulusal marşın hep birlikte söyleneceği günü sabırsızlıkla bekliyor.