Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Paris 2024 Madalya Zaferi: Türk Kadının Gücü

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te kazandığı madalyayla Türk kadın gücünü kanıtladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:48
Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Paris 2024 Madalya Zaferi: Türk Kadının Gücü

Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Madalya Gururu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "Türk kadının gücünü burada gösterdim" dedi.

Maç Sonrası Duygularını Paylaştı

Buse Tosun, Champ de Mars Arena'da gerçekleşen ve kadınlar 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek elde ettiği madalya sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalya kazanmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Fedakarlıkların Sonucu Kazanılan Başarı

Buse, "Son saniyeye kadar mücadele ettim. Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimiz altın madalya. Kadın güreşçilerimizin bunu başaracağına inanıyorum" diye belirtti. Aynı zamanda, Evin Demirhan Yavuz'un yaşadığı sakatlığın başarısını etkilediğini ifade etti.

Olimpiyat Atmosferinin Büyüsü

Olimpiyat atmosferinin benzersiz olduğunu vurgulayan Buse, destek veren herkese minnettar olduğunu belirtti. "Ülkemiz için yeni madalyalar kazanalım" çağrısını yaptı.

Ekip Ruhu ve Hedefler

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman da takımın güçlü bir yapı içinde olduğunu ifade ederek, Yasemin Adar için büyük beklentiler içinde olduğunu kaydetti. "Altın madalya alırsak tarih yazmış oluruz" diyerek, ulusal marşın hep birlikte söyleneceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek