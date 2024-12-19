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Buse Tosun Çavuşoğlu: Zirvede Kalma Hedefiyle Çalışıyorum

Dünya Güreş Birliği tarafından 'yılın en iyi kadın güreşçisi' seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, zirvede kalmak için azimle çalışacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:08
Buse Tosun Çavuşoğlu: Zirvede Kalma Hedefiyle Çalışıyorum

Buse Tosun Çavuşoğlu: Zirvede Kalma Hedefiyle Çalışıyorum

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 'yılın en iyi kadın güreşçisi' seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, hedefinin zirvede kalmak olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki ay-yıldızlı güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gururlu Bir Başlık

Buse, 'Dünyada yılın en iyi kadın güreşçisi' seçilmenin ilk aşamada kendisine büyük mutluluk verdiğini belirtti. "Çok gururlu bir sabaha uyandım. Ülkemiz adına kazanılmış bir unvan bu. Dünya Güreş Birliği tarafından onaylanması çok kıymetli. Dünya şampiyonu olmuş, olimpiyat madalyalı bir sporcu için hayalimin ötesinde bir gün yaşadım," ifadelerini kullandı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Kariyeri boyunca birçok zorlukla yüzleştiğini vurgulayan Buse Tosun, "Biz madalyayı boynumuza takarken, ekran karşısında sadece görüntüleniyoruz, ancak bu başarıya ulaşana kadar yaşadıklarımız çok kıymetli," dedi. "Bir sporcu olarak çok düştüm, yaralandım, acı çektim. Ancak bu zorlukları aşarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Hedefim hep zirvede kalmak. Bunun için gerekeni yapmaya hazırız," şeklinde konuştu.

Hak Ettiği Bir Unvan

Buse, kazandığı madalya ve şampiyonlukların ardından zirveye ulaşmaya devam edeceğini belirterek, "Kadın güreşi adına kendini ispatlamış ABD ve Japonya gibi ülkeler var. Bu unvanın benim için anlamı büyük. Kariyerimde zirveye ulaşmışken, bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum," dedi.

Gelecek Hedefleri

Buse, genç kategorilerden bugüne kadar birçok başarı elde ettiğini belirtip, "Şu an zirvedeyiz. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sıkı bir çalışma ile minderde bizleri izleyeceksiniz," diyerek geleceğe umutla baktı.

Taha Akgül'e Destek Mesajı

Eski milli sporcu Taha Akgül’ün Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buse, "Taha Akgül ülkemize sayısız madalya kazandırmış bir isim. Ben kendisine güreşin her alanında destek vereceğine inanıyorum. Türk güreşi için hayırlı olsun," şeklinde sözlerini tamamladı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse...

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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