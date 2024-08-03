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Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te Çeyrek Finalde Elendi

Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları boks çeyrek finalinde Taylandlı rakibine kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:42
Busenaz Sürmeneli Paris 2024'te Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Mücadelesi

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları'nın boks branşındaki yolculuğuna çeyrek finalde veda etti. Kadınlar 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşan Sürmeneli, mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmanın Detayları

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan North Paris Arena'da gerçekleşen bu önemli karşılaşma, Sürmeneli için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Son olimpiyatın şampiyonu olmasına rağmen bu defa madalya şansını yitirdi.

Bu sonuçla birlikte, milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları'na veda etmiş oldu.

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