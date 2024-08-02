Büyük Britanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Büyük Britanya'nın Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda binicilik takım atlama kategorisinde altın madalya, Büyük Britanya tarafından kazanıldı. Yarışmalar, tarihi Versay Sarayı'nda gerçekleşti ve büyük bir heyecanla takip edildi.

Madalyalar Nasıl Dağıtıldı?

Büyük Britanya, yarışı yalnızca 2 ceza puanı ile tamamlayarak bu kategoride en üst sıraları elde etti. ABD, yarışmayı 4 ceza puanı ile ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya, Fransa ise 7 ceza puanı ile bronz madalyaya ulaştı.

Bu sonuçlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.