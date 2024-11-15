Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlıyor

Buz Hokeyi Kelebek Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu yarın başlıyor. Erzurum 3000'lik Buz Pisti'nde Narman Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ile sezon merhaba diyor.

Bu sezonda İstanbul'dan 3, Ankara'dan 2 ve Erzurum'dan 1 olmak üzere toplamda 6 takım mücadele edecek. İstanbul'u geçen yılın şampiyonu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Spor Kulübü ve Buzadam Spor Kulübü temsil ederken, Ankara'yı Genç Ankaralılar Spor Kulübü ve Yükseliş Spor Kulübü, Erzurum'u ise Narman Spor Kulübü temsil edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, sezonun başlamasını değerlendirdi. Albayrak, "Buz Hokeyi Kelebek Kadınlar Süper Ligi, Türk sporunun gelişimi ve kadınlarımızın sporda daha fazla yer alması adına önemli bir platform," ifadelerini kullandı.

Albayrak ayrıca, "Bu sezon da birbirinden güçlü 6 takımın mücadelesine tanık olacağız. Kadın sporcularımızın azmi, yeteneği ve oyun kalitesi her geçen yıl daha da artıyor. Erzurum, Ankara ve İstanbul gibi üç farklı şehirden temsilcilerin yer aldığı ligimiz, ülkemizin dört bir yanına buz hokeyini yayma hedefimizin somut bir örneği," dedi.

Yeni sezon için başarı dileklerini ileten Albayrak, federasyonun sporculara en iyi şartları sağlamak için çalışmalara devam edeceğini vurguladı. Taraftarları da bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.