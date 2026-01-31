Çağdaş Atan: 'Pes etmek gibi bir niyetim yok' — Konyaspor'da Göztepe maçı

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, istifa etmeyeceğini belirterek takımın önündeki Göztepe maçına odaklandığını söyledi.

Maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Atan, "Çok üzgünüz. Topun bizde olduğu kısımları daha iyi oynayabilirdik. Onun dışında planlarımızı sahada gösterdik. Beşiktaş bugün beklediğimizden daha istekli başladı. Bu bizi sekteye uğrattı. Ama oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduk ve organize bir gol attık. Ama yediğimiz goller de çok amatörce oldu. Oyun 1-1’ken maçın bize geldiğini hissetmeye başlamıştık. Maalesef o bitirici vuruşu yapamadık. Yine kazanamadık. Oyun anlamında mutluyum. Özellikle yeni oyuncuların gelişiyle takımın güçlü oynadığını düşünüyorum. Sadece üzerimizde kazanamamayla ilgi bir baskı var. Bekleme pozisyonlarında çok fazla kaosa sokuyoruz kendimizi. Kupa maçı ve sonrasında Göztepe bizim için final gibi bir maç"

İstifa sorusu ve cevap

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Atan, "Uzun bir mağlubiyet serisi. Beklentinin altında kaldığımızın da farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki haftaki Göztepe maçını kazanmak istiyoruz" diye yanıt verdi.

Transferler

Atan, transfer gündemine dair de bilgi verdi: "Baniya ile anlaştık, Olaigbe için kulüpler anlaştı. Bunun karşılığında Umut Nayir’i verdik. Sadece oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Olaigbe tarafında bize ’tamam’ dendiği bölümde oyuncu biraz daha düşünmek isteyince biz de Umut Nayir’i vermiş bulunduk. Olaigbe de gelirse bizim oyuncumuz olacak"

Transfer döneminde şikâyeti olmadığını belirten Atan, Anadolu kulüpleri olarak transfer yapmanın zorluklarını normal karşıladığını ifade etti.

Eleştiri ve sosyal medya

Atan, eleştirilmekten çekinmediğini, sosyal medyada yazılanları takip etmediğini ve oyuncularının eleştirisinden ziyade sorumluluğu kendi üzerine aldığını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, istifa etmeyi düşünmediğini ve gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçını kazanmaya odaklandıklarını söyledi.