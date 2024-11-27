Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık ve Üzgünüz'

Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık'

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Açıklaması çok zor bir maç oynadık," dedi.

Maçın Değerlendirmesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, ilk yarıdaki performansı değerlendirdi. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulduklarını belirten Atan, "Boş kaleye ve karşı karşıya kaçırdığımız goller vardı. Devrenin sonunda penaltıyla golü bulup içeriye girdik. Bu bize nefes aldırdı," diye konuştu.

İkinci Yarı ve Duygusal Sıkıntılar

İkinci yarıda farkı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Atan, rakibin ilk yarıda hiç şut atmadığını, ancak ikinci yarıda yaşanan kırmızı kart pozisyonunun kendilerini etkilediğini belirtti. "Son topu savunamayarak cezalandırıldık. Duygusal konumlanarak savunmamız gereken bir topu kaybettik," şeklinde konuştu.

Fiziksel ve Mental Zorluklar

Atan, takımın bir fiziksel dalgalanma yaşadığını ancak bunun uzadığını kaydederek, "Olay fiziksel olmaktan çıktı. Mental olarak da savunmamız gereken tek topu savunamadık. Oyuna giren oyuncularımızın bizi yukarıya çıkarması gerekiyor," ifadesini kullandı.

Galibiyet Hedefi

Atan, kazanamamanın kendileri ve Başakşehir Kulübü için uzun bir periyot olduğunun altını çizdi. "En kısa zamanda kafamızı kaldırıp galibiyet almak istiyoruz," dedi.

Gelecek Umutları

Atan, "Konferans Ligi’nde şansınızın kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Şans her zaman var, önemli olan performans olarak yukarıya çıkmamız," yanıtını verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.