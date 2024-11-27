DOLAR
34,63 0,01%
EURO
36,58 -0,59%
ALTIN
2.939,22 -0,3%
BITCOIN
3.336.103,05 -5,29%

Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık ve Üzgünüz'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Petrocub ile oynanan 1-1'lik maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:07
Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık ve Üzgünüz'

Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık'

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Açıklaması çok zor bir maç oynadık," dedi.

Maçın Değerlendirmesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, ilk yarıdaki performansı değerlendirdi. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulduklarını belirten Atan, "Boş kaleye ve karşı karşıya kaçırdığımız goller vardı. Devrenin sonunda penaltıyla golü bulup içeriye girdik. Bu bize nefes aldırdı," diye konuştu.

İkinci Yarı ve Duygusal Sıkıntılar

İkinci yarıda farkı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Atan, rakibin ilk yarıda hiç şut atmadığını, ancak ikinci yarıda yaşanan kırmızı kart pozisyonunun kendilerini etkilediğini belirtti. "Son topu savunamayarak cezalandırıldık. Duygusal konumlanarak savunmamız gereken bir topu kaybettik," şeklinde konuştu.

Fiziksel ve Mental Zorluklar

Atan, takımın bir fiziksel dalgalanma yaşadığını ancak bunun uzadığını kaydederek, "Olay fiziksel olmaktan çıktı. Mental olarak da savunmamız gereken tek topu savunamadık. Oyuna giren oyuncularımızın bizi yukarıya çıkarması gerekiyor," ifadesini kullandı.

Galibiyet Hedefi

Atan, kazanamamanın kendileri ve Başakşehir Kulübü için uzun bir periyot olduğunun altını çizdi. "En kısa zamanda kafamızı kaldırıp galibiyet almak istiyoruz," dedi.

Gelecek Umutları

Atan, "Konferans Ligi’nde şansınızın kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Şans her zaman var, önemli olan performans olarak yukarıya çıkmamız," yanıtını verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Fransa'yı Geride Bıraktı
2
Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin: 'Moldova için tarihi bir sonuç'
3
Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık ve Üzgünüz'
4
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Gruplardan Lider Olarak Çıktı
5
Kenan Yıldız, Golden Boy Web Ödülünü Kazandı
6
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Karşısında Galibiyet Peşinde
7
Fenerbahçe Basketbol Takımına İki Yeni Sponsorluk Anlaşması

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı