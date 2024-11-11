Çağlar Söyüncü A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Sakatlığı Sebebiyle Kadrodan Çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynanacak maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı," ifadesine yer verildi.

Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı bu sakatlık, milli takımın savunma hattında önemli bir eksikliğe yol açması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.