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Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:14
Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Verici Anlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında başarılı bir performans sergileyen Cahide Eke, kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde yarı finale yükseldi.

Yarı Finale Ulaşan Savaşçı

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Cahide Eke, çeyrek finalde Ukrayna'dan Yuliaa Ivanytska ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu karşılaşmayı Eke, 1-0'lık skorla kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Önümüzdeki Rakip: Akmaral Nauatbek

Cahide Eke, yarı finalde Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek ile mücadele edecek. Milli sporcumuzun bu zorlu karşılaşmada göstereceği performans merakla bekleniyor.

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