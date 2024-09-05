Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Verici Anlar
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında başarılı bir performans sergileyen Cahide Eke, kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde yarı finale yükseldi.
Yarı Finale Ulaşan Savaşçı
Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Cahide Eke, çeyrek finalde Ukrayna'dan Yuliaa Ivanytska ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu karşılaşmayı Eke, 1-0'lık skorla kazanarak yarı finale adını yazdırdı.
Önümüzdeki Rakip: Akmaral Nauatbek
Cahide Eke, yarı finalde Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek ile mücadele edecek. Milli sporcumuzun bu zorlu karşılaşmada göstereceği performans merakla bekleniyor.