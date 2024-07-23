Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Can Keleş'ten Beşiktaş Taraftarlarına Övgü

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, siyah-beyazlı taraftarların coşkusundan etkilendiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:33
Can Keleş'ten Beşiktaş Taraftarlarına Övgü

Beşiktaş'ın Yeni Yıldızı Can Keleş

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki yeni transferi, genç hücum oyuncusu Can Keleş, siyah-beyazlı taraftarların kendisi üzerindeki etkisini dile getirdi.

Taraftarların Coşkusu

Keleş, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarlarının coşkusunun kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu anlattı.

Beşiktaş’a Transfer Olmaktan Mutluyum

Beşiktaş'tan gelen teklif için çok mutlu olduğunu belirten Keleş, “Yeni forma tasarımı çok hoşuma gitti. Sahada da formayı giydiğim zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum.” dedi.

Başkanın Projesi Etkileyici

Can Keleş, Başkan Hasan Arat'ın projesini dinlediğini ve bu projenin kendisini çok etkilediğini aktardı, “Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir camiaya adım atmak istedim.” şeklinde konuştu.

Hedefi: Taraftarları Mutlu Etmek

En sevdiği forma numarasının 7 olduğunu söyleyen Keleş, “Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim.” diyerek hedeflerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi