Can Keleş'ten Beşiktaş Taraftarlarına Övgü

Beşiktaş'ın Yeni Yıldızı Can Keleş

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki yeni transferi, genç hücum oyuncusu Can Keleş, siyah-beyazlı taraftarların kendisi üzerindeki etkisini dile getirdi.

Taraftarların Coşkusu

Keleş, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarlarının coşkusunun kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu anlattı.

Beşiktaş’a Transfer Olmaktan Mutluyum

Beşiktaş'tan gelen teklif için çok mutlu olduğunu belirten Keleş, “Yeni forma tasarımı çok hoşuma gitti. Sahada da formayı giydiğim zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum.” dedi.

Başkanın Projesi Etkileyici

Can Keleş, Başkan Hasan Arat'ın projesini dinlediğini ve bu projenin kendisini çok etkilediğini aktardı, “Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir camiaya adım atmak istedim.” şeklinde konuştu.

Hedefi: Taraftarları Mutlu Etmek

En sevdiği forma numarasının 7 olduğunu söyleyen Keleş, “Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim.” diyerek hedeflerini açıkladı.