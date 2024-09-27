Can Korkmaz Galatasaray'a Dönüyor

Galatasaray'da Yeni Transfer Gelişmesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasına göre, Korkmaz son olarak Darüşşafaka takımında forma giymekteydi.

Can Korkmaz'ın Galatasaray Kariyeri

31 yaşındaki oyun kurucu, dördüncü kez Galatasaray formasını giyecek. Daha önce 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 yıllarında bu takımda oynayan Korkmaz, geçmişte Pertevniyal, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka gibi kulüplerde de mücadele etti.

Tecrübeli basketbolcunun dönüşü, Galatasaray taraftarları tarafından heyecanla karşılanıyor ve takımın geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.