Can Öncü Aragon'da Zafer: 2. Yarışı 0.027 Saniye Farkla Kazandı

Motorland Aragon'da nefes kesen mücadele; Öncü sezonun 6. galibiyetini elde etti

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında düzenlenen ikinci yarışı kazanarak önemli bir zafer elde etti.

Motorland Aragon Pisti'nde koşulan 15 turluk ikinci yarışta, yedinci cepten start alan Can Öncü iyi bir çıkış yaparak kısa sürede ikinci sıraya yükseldi ve ilk turun bitmeden liderliği ele geçirdi.

Yarışın son bölümünde liderlik sık sık el değiştirirken, yaptığı kritik atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçen Can Öncü, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı pilotu olan Can Öncü, bu sonuçla bu sezonki 6. galibiyetini alırken, Aragon'da İstiklal Marşı çalındı.

Yarışı Stefano Manzi ikinci, Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü sırada tamamladı.

Hafta sonuna wildcard statüsünde katılan Kadir Erbay, ikinci yarışta yarışı tamamlayamadı.

Pilotlar klasmanında Stefano Manzi liderliğini 380 puanla sürdürürken; İspanya'da dün ikinci, bugün ise birinci olan Can Öncü 320 puanla 2. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.