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Can Öncü Fransa'da 9. Sırayı Elde Etti

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci yarışı 9. sırada bitirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:18
Can Öncü Fransa'da 9. Sırayı Elde Etti

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü'nün Başarısı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında gerçekleşen ikinci yarışı 9. sırada tamamladı. Yarış, Fransa'nın Magny Cours Pisti'nde, 4,4 kilometre uzunluğunda bir parkurda yapıldı.

Yarış Sonuçları

Kawasaki Puccetti takımı bünyesindeki Can Öncü, ikinci yarıda damalı bayrağı 9. sırada geçti. Yarışı, Barni Spark takımının İtalyan sürücüsü Yari Montella kazanırken, Pata Yamaha Ten Kate ekibinden Stefano Manzi ikinci, Aruba Ducati takımından Adrian Huertas ise üçüncü olarak tamamladı.

Gelecek Yarışlar

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı, 20-22 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek. Can Öncü'nün burada da başarılı olmak için yarışacağı bekleniyor.

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