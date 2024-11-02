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Can Uzun Bundesliga'daki İlk Golünü Attı

Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga'daki ilk golünü VfL Bochum karşısında kaydetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:39
Can Uzun Bundesliga'daki İlk Golünü Attı

Can Uzun Bundesliga'daki İlk Golünü Attı

Eintracht Frankfurt, ligin 9. haftasında VfL Bochum 1848 ile karşı karşıya geldi.

Maç Detayları

Bu heyecan dolu mücadele Deutsche Bank Park'ta gerçekleşti ve ev sahibi ekip Eintracht Frankfurt, 7-2 gibi etkileyici bir skorla galip geldi.

Can Uzun'un Golü

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan milli futbolcu Can Uzun, 66. dakikada skoru 6-2'ye taşıyan golü atarak büyük bir sevinç yaşadı.

Can, bu golle hem Eintracht Frankfurt formasıyla hem de Bundesliga'daki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Puan Durumu

Bu galibiyetle Eintracht Frankfurt, puanını 17'ye çıkararak ligdeki ilk 5'teki yerini korudu. Öte yandan, VfL Bochum 1848, 1 puanla son sırada kaldı.

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