DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.928,74 -0,98%

Çanakkale Boğazı Yarışı: 1434 Yüzücü Avrupa'dan Asya'ya Kulaç Attı

Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 20 ülkeden 1434 sporcu Avrupa'dan Asya'ya geçti; genel klasmanda Çiğdem Ezo Topaloğlu ve Steven Claes birinci oldu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:20
Çanakkale Boğazı Yarışı: 1434 Yüzücü Avrupa'dan Asya'ya Kulaç Attı

Çanakkale Boğazı Yarışı: 1434 Yüzücü Avrupa'dan Asya'ya Kulaç Attı

38. organizasyonda rekabet ve güvenlik önlemleri öne çıktı

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'na 20 ülkeden toplam 1434 yüzücü katıldı.

Yarışın başlangıcı, Eceabat ilçesi sahilinde Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek tarafından yapıldı. Yarış, Çanakkale İskelesi'nde sona erdi ve etkinlik 12 kategoride gerçekleştirildi.

Toplamda 1434 sporcudan 254'ü yabancı olarak yer aldı ve tüm katılımcılar Asya kıtasına kulaç attı.

Organizasyon boyunca çok sayıda güvenlik ve destek unsuru görev aldı: balıkçı tekneleri, hızlı botlar, sahil güvenlik botu, 2 deniz polisi botu, 1 kıyı emniyeti botu, 1 ambulans bot ve 40 kano sporculara eşlik etti. Etkinlikte ayrıca 33 hakem ve 16 cankurtaran görev aldı.

Genel klasmanda kadınlarda Çiğdem Ezo Topaloğlu 56 dakika 3 saniye ile birinci oldu; ikinci Nil Kara 58 dakika 51 saniye, üçüncü Aybike Su Irçağ 59 dakika 6 saniye olarak sıralandı.

Erkekler genel klasmanında birinciliği Steven Claes 51 dakika 3 saniye ile elde etti; ikinciliği Özkan Dizdar 56 dakika 15 saniye, üçüncülüğü Denizhan Dağdelen 58 dakika 59 saniye aldı.

Yarışta kıyıya ulaşan ilk kadın sporcu olan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, birincilikten duyduğu mutluluğu ifade ederek herkesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutladı.

Etkinlikte yarışan genç sporculardan 15 yaşındaki Güney Berk Kaya ise Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmenin mutluluğunu dile getirdi.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda...

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 20 ülkeden 1434 yüzücü mücadele etti. Çanakkale İskelesi'nde sona eren ve 12 kategoride gerçekleştirilen yarışta, 254'ü yabancı 1434 kişi yüzücü Asya kıtasına kulaç attı. Yarışa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de katıldı.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı
2
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
3
WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz
4
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı
5
De la Fuente: Bulgaristan Maçı Türkiye'den Daha Çok Endişe Veriyor
6
Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Ankara'da başladı: 37 ülke, 125 sporcu
7
Tekirdağ'da 9. Süleymanpaşa Cup: 8 Ülkeden 280 Sporcu Yelken Açacak

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta