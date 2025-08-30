Çanakkale Boğazı Yarışı: 1434 Yüzücü Avrupa'dan Asya'ya Kulaç Attı

38. organizasyonda rekabet ve güvenlik önlemleri öne çıktı

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'na 20 ülkeden toplam 1434 yüzücü katıldı.

Yarışın başlangıcı, Eceabat ilçesi sahilinde Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek tarafından yapıldı. Yarış, Çanakkale İskelesi'nde sona erdi ve etkinlik 12 kategoride gerçekleştirildi.

Toplamda 1434 sporcudan 254'ü yabancı olarak yer aldı ve tüm katılımcılar Asya kıtasına kulaç attı.

Organizasyon boyunca çok sayıda güvenlik ve destek unsuru görev aldı: balıkçı tekneleri, hızlı botlar, sahil güvenlik botu, 2 deniz polisi botu, 1 kıyı emniyeti botu, 1 ambulans bot ve 40 kano sporculara eşlik etti. Etkinlikte ayrıca 33 hakem ve 16 cankurtaran görev aldı.

Genel klasmanda kadınlarda Çiğdem Ezo Topaloğlu 56 dakika 3 saniye ile birinci oldu; ikinci Nil Kara 58 dakika 51 saniye, üçüncü Aybike Su Irçağ 59 dakika 6 saniye olarak sıralandı.

Erkekler genel klasmanında birinciliği Steven Claes 51 dakika 3 saniye ile elde etti; ikinciliği Özkan Dizdar 56 dakika 15 saniye, üçüncülüğü Denizhan Dağdelen 58 dakika 59 saniye aldı.

Yarışta kıyıya ulaşan ilk kadın sporcu olan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, birincilikten duyduğu mutluluğu ifade ederek herkesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutladı.

Etkinlikte yarışan genç sporculardan 15 yaşındaki Güney Berk Kaya ise Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmenin mutluluğunu dile getirdi.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 20 ülkeden 1434 yüzücü mücadele etti. Çanakkale İskelesi'nde sona eren ve 12 kategoride gerçekleştirilen yarışta, 254'ü yabancı 1434 kişi yüzücü Asya kıtasına kulaç attı. Yarışa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de katıldı.