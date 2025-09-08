Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan Men Edildi

PFDK kararının detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) yaptığı açıklamada, üç kulübün de Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihracına hükmetti.

PFDK'ya göre Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemeleri nedeniyle 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına karar verildi.

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına hükmetti.