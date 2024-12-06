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Cansu Bektaş, Dünya Halter Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Cansu Bektaş, Bahreyn'deki Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda dördüncü oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:02
Cansu Bektaş, Dünya Halter Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Dünya Halter Şampiyonası'nda Önemli Başarı

Milli halterci Cansu Bektaş, Bahreyn’in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda dördüncülük elde etti. Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bektaş koparma müsabakasında 74 kilo kaldırarak toplamda 167 kilo ile dünya dördüncüsü oldu.

Diğer Milli Sporcuların Başarıları

Cansu Bektaş'ın yanında bu kiloda yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun, koparmada 70 kilo ile sekizinci, silkmede 96 kilo kaldırarak dördüncü ve toplamda 166 kilo ile altıncı sırada yer aldı.

Podyuma Veda Edenler

Şampiyonada Çinli sporcu Zhao Jinhong, koparmada 87 kilo, silkmede 113 kilo ve toplamda 200 kilo ile 3 altın madalya kazandı. Kuzey Koreli Won Hyon-sim ise koparmada 86 kilo, silkmede 105 kilo ve toplamda 191 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu. İspanyol Marta Garcia Rincon, koparmada 75 kilo ile bronz madalya alırken, Vietnamlı sporcu Pham Dinh Thi silkmede 97 kilo ve toplamda 170 kilo ile bronz madalyaya ulaştı.

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