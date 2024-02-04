Carlos Vinicius Galatasaray'da: İşte ilk sözleri

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi ilk kez konuştu! Tüm detaylar haberimizde.

Carlos Vinicius Galatasaray'da: İşte ilk sözleri
Yayın Tarihi:

Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Vinicius açıklama yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMIN YENİ YILDIZINDAN AÇIKLAMA

Ara transfer döneminde kulüplerin transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sarı kırmızılı takıma gelen Carlos Vinicius çok heyecanlı olduğunu belirtti ve şu sözleri söyledi; 

carlos vinicius galatasaray açıklamaları

'Çok teşekkür ediyorum. Beni ilk andan itibaren yalnız bırakmayarak destek oldular. Taraftara ve beni karşılayan kişilere teşekkür ederim. Kulüp amaçları kapsamında mücadele edeceğim için heyecan duyuyorum. Dilerim en kısa zamanda taraftarımla buluşacağım ve hedeflere beraber ulaşacağız.' 

Öne Çıkanlar
Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek
Her gün defalarca yiyoruz! Meğer cildimizin yaşlanmasının asıl sebebi o besinmiş Her gün defalarca yiyoruz! Meğer cildimizin yaşlanmasının asıl sebebi o besinmiş
Sıkmalık portakal 10 TL'ye kadar düştü! O markete giden kasa kasa alıp geliyor Sıkmalık portakal 10 TL'ye kadar düştü! O markete giden kasa kasa alıp geliyor
Çok Okunanlar
Beşiktaş'tan VAR açıklaması: TFF'ye bizzat iletti Beşiktaş'tan VAR açıklaması: TFF'ye bizzat iletti Mert Müldür'ü yıkan karar: Listede yer almadı Mert Müldür'ü yıkan karar: Listede yer almadı Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi Beşiktaş'ın transfer sarmalı bu kez lehine döndü Beşiktaş'ın transfer sarmalı bu kez lehine döndü Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakacağını açıkladı Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakacağını açıkladı