Carlos Vinicius Galatasaray'da: İşte ilk sözleri

Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Vinicius açıklama yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMIN YENİ YILDIZINDAN AÇIKLAMA

Ara transfer döneminde kulüplerin transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sarı kırmızılı takıma gelen Carlos Vinicius çok heyecanlı olduğunu belirtti ve şu sözleri söyledi;





'Çok teşekkür ediyorum. Beni ilk andan itibaren yalnız bırakmayarak destek oldular. Taraftara ve beni karşılayan kişilere teşekkür ederim. Kulüp amaçları kapsamında mücadele edeceğim için heyecan duyuyorum. Dilerim en kısa zamanda taraftarımla buluşacağım ve hedeflere beraber ulaşacağız.'