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Carpartner TED Ankara Kolejliler, Bandırma Bordo Basketbol'u Geçti!

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında Carpartner TED Ankara Kolejliler, Shipeedy Lojistik Bandırma'yı 91-86 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:07
Carpartner TED Ankara Kolejliler, Bandırma Bordo Basketbol'u Geçti!

Carpartner TED Ankara Kolejliler, Bandırma Bordo Basketbol'u Yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, Carpartner TED Ankara Kolejliler ile Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol arasında gerçekleşen heyecan dolu bir maçla başladı. Gölbaşı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 91-86'lık skorla geçmeyi başardı.

Maçın Detayları

İlk çeyreği 27-23 önde kapatan Carpartner TED Ankara Kolejliler, devreye 46-43'lük üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreğin sonuna gelindiğinde ise Bandırma Bordo Basketbol, 63-62 önde tamamladı. Ancak, son çeyrekte gösterdiği performansla Carpartner TED Ankara Kolejliler, maçı 91-86'lık sonuçla kazanarak önemli bir galibiyet aldı.

Bu zafer, Carpartner TED Ankara Kolejliler için büyük bir moral kaynağı oldu ve ligdeki mücadelelerine devam etme kararlılıklarını pekiştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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