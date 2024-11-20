Cavaliers'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisi Boston Celtics ile Son Buldu

NBA'de Şok Mağlubiyet: Cavaliers'ın Serisi Sona Erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), son şampiyon Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 120-117'lik skorla mağlup ederek rakibinin 15 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Celtics, sezonun ilk 15 maçını kazanan Cavaliers karşısında evinde oynadığı mücadelede, zorlu bir mücadele sergiledi. Bu sonuçla birlikte, Cavaliers sezonun ilk yenilgisini tatmış oldu.

Tatum'ın Etkileyici Performansı

Celtics'te Jayson Tatum, 33 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Bu performansı ile Celtics’in Doğu Konferansı'ndaki iddiasını güçlendirdi.

Diğer Maçlar ve Öne Çıkan Performanslar

Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 124-118 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Maçta Dalton Knecht, kaydettiği 37 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Denver Nuggets ise Memphis Grizzlies'i deplasmanda 122-110'luk skorla geçerken, Russell Westbrook, NBA tarihine geçerek normal sezonda 200. kez “triple-double” yapma başarısını gösterdi.

NBA Maç Sonuçları

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 120-117

Brouklyn Nets-Charlotte Hornets: 116-115

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 110-122

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 132-91

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 110-104

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 124-118

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.