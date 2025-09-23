Çavuşoğlu: Galatasaray Maçı Bizim İçin Çok Önemli — Alanyaspor'un Hedefi Büyüklerden Puan

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlediği basın buluşmasında takımın performansını ve hedeflerini değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

Çavuşoğlu, lige zorlu bir fikstürle başladıklarını ve deplasmanda üst üste üç maçtan mağlup olmadan dönen takımı için memnuniyetini dile getirdi. Başkan, takımın son süreçle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Konya galibiyeti sonrası Fenerbahçe maçında da gelip gelebilirdik. Ama bu şansı kaçırdık. Başakşehir maçında da özellikle ikinci yarıda çok iyi oynayarak, pozisyonlara girdik ama kaçırdık. Üzüldük ama futbolda bunlar var. Şuanda iyi gidiyoruz ama daha iyi gideceğiz. Transferlerimiz her geçen gün daha çok takıma alışıyor."

Ligin 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu maçta amaçlarının galip gelmek olduğunu vurguladı.

Hedef: Büyük takımlardan puan almak

Başkan, ligdeki büyük takımlarla oynadıkları maçlardan puanlar aldıklarını belirterek hedeflerini netleştirdi: "Ligde oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından puan ve puanlar aldık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Büyük maçlar öncesi yapılan yorumları, açıklamaları dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakıyoruz. Biz Alanyaspor'uz, her takım, rakibini yenmeye çıkar. Anadolu takımlarının hepsi de biz de öyleyiz. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz."

Çavuşoğlu, kimin şampiyon olduğu veya ligde kimin lider olduğu gibi konuların kendilerini ilgilendirmediğini, öncelikle kendi işlerine odaklandıklarını ifade etti.

Taraftarlara çağrı

Galatasaray maçı öncesi taraftarlara seslenen Çavuşoğlu, stadyuma gelme biçimi konusunda şu çağrıyı yaptı: "Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla, Alanyaspor ürünü ile gelsin. Bu büyük takımları, Alanyaspor'un bu ligde olmasının sayesinde burada izleyebiliyorsunuz."

