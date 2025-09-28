Çaykur Rizespor 1-2 Kasımpaşa: Palut'tan 'kötü gol' tepkisi, Şota'dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi; İlhan Palut maçı 'kötü gol'le kaybettiklerini söylerken, Şota galibiyetin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:03
Çaykur Rizespor 1-2 Kasımpaşa: Palut'tan 'kötü gol' tepkisi, Şota'dan kritik galibiyet

Çaykur Rizespor 1-2 Kasımpaşa: Palut'tan 'kötü gol' tepkisi, Şota'dan kritik galibiyet

Maç sonrası açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maç sona erdikten sonra her iki teknik direktör de karşılaşmayı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında ilk yarıda her iki takımın da kötü oynadığını vurgulayarak, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın stresli geçtiğini anlatarak, "Son dakikada kazandığımız galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı çok değişik bir oyun oynadık. Rakip takım için de aynısını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Arveladze sözlerine devam ederek, "İkinci yarı kötü başladık. Topu çabuk rakibe verdik, çok uzun top oynadık. İkinci yarı hiç top alamadık. Bunun sonucunda yavaş yavaş baskı yedik. O baskıyla da ceza sahamızda karambol oldu, topa vuramadık, gol oldu. Oyunda kalmak kolay iş değil. Rakip takım moral buluyor, pozisyonlara giriyor. Yine Kasımpaşa bence bu son 20 dakika golden sonra iyi durdu, iyi kaldı. Son dakikalarda bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti. takımı ve camiayı tebrik ediyorum."

Her iki teknik direktörün açıklamaları, maçın özellikle ikinci yarısındaki dalgalanmaları ve son dakikanın maç üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koydu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ferhat Arıcan Paralel Barda Altın — Türkiye Szombathely'de 3 Altınla Tamamladı
2
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yendi
3
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı Özeti
4
Siirtli 12 Yaşındaki Muhammed Sağır İlk Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
5
Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-1 Erzurumspor — 8. Hafta Berabere
6
Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nda Zeren Spor Şampiyon
7
Fenerbahçe 0-0 Hesap.com Antalyaspor — İlk Yarıda Kritik Kurtarışlar

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı