Çaykur Rizespor 1-2 Kasımpaşa: Palut'tan 'kötü gol' tepkisi, Şota'dan kritik galibiyet

Maç sonrası açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maç sona erdikten sonra her iki teknik direktör de karşılaşmayı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında ilk yarıda her iki takımın da kötü oynadığını vurgulayarak, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın stresli geçtiğini anlatarak, "Son dakikada kazandığımız galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı çok değişik bir oyun oynadık. Rakip takım için de aynısını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Arveladze sözlerine devam ederek, "İkinci yarı kötü başladık. Topu çabuk rakibe verdik, çok uzun top oynadık. İkinci yarı hiç top alamadık. Bunun sonucunda yavaş yavaş baskı yedik. O baskıyla da ceza sahamızda karambol oldu, topa vuramadık, gol oldu. Oyunda kalmak kolay iş değil. Rakip takım moral buluyor, pozisyonlara giriyor. Yine Kasımpaşa bence bu son 20 dakika golden sonra iyi durdu, iyi kaldı. Son dakikalarda bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti. takımı ve camiayı tebrik ediyorum."

Her iki teknik direktörün açıklamaları, maçın özellikle ikinci yarısındaki dalgalanmaları ve son dakikanın maç üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koydu.

