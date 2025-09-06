DOLAR
Çaykur Rizespor 3-1 Dinamo Batum — Hazırlık Maçında Galibiyet

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Dinamo Batum'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:38
Çaykur Rizespor 3-1 Dinamo Batum

Hazırlık maçında ev sahibi üstünlüğü

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 3-1 mağlup etti.

Maçın 4. dakikasında Laine'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 44. dakikada konuk takımdan Ghaith'in golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran yeşil-mavili ekip, 54. dakikada Emrecan Bulut'un golüyle yeniden öne geçti. 70. dakikada Jurecka'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçı, Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Er ile yönetim kurulu üyelerinin izlediği bildirildi.

