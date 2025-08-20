DOLAR
Çaykur Rizespor, 30 Ağustos'taki Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Çaykur Rizespor, 30 Ağustos Cumartesi deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Antrenmanlar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, çalışmayı Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü. Salon çalışmasında ekip önce ısınma ve core egzersizleri ile topa hazır hale getirildi.

Antrenman sahada devam etti; takım 5'e iki pas çalışmasıyla ritmini yakaladı. İdman, dayanıklılık koşusu ve ardından oynanan dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

