Çaykur Rizespor, 9. Hafta Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:52
Çaykur Rizespor Hazırlıklara Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada teknik ekip, oyunculara 4 gün izin verdikten sonra idman programını yeniden başlattı.

Antrenmanda Neler Yapıldı?

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda başlayan antrenmanı sahada yapılan koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Çalışma, dar alanda minyatür kale maç ve sonrasında yapılan koşu çalışmalarıyla tamamlandı.

Sağlık ekibinin gözetiminde tedavileri süren Khusniddin Alikulov ve Ibrahim Olawoyin takımdan ayrı çalışırken, Taylan Antalyalı ve Ioannis Papanikolaou düz koşu programını uyguladı.

Yeşil-mavililer, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.

