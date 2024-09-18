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Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan Birlik Mesajı

İbrahim Turgut, futbolun başarısı için birlik çağrısı yaparak, mücadele azmi vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:44
Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan Birlik Mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü'nden Birlik Çağrısı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sezon başlangıçlarının zorlukları ve yeni transferlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, “Futbol ailesinin bütünlüğü bizi daha doğru yerlere taşıyacaktır” diyerek birliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca, takımının mücadele azminin asla azalmayacağını ifade etti.

Yeni Döneme Hazırlık

Turgut, “Sezon başlangıçları her zaman zordur,” diyerek yeni transferlerin alışma sürecinin sürdüğünü belirtti. Verilen emeklerin bazen beklenen sonuçları hemen vermediğini, ancak ilk günkü inanç ve azimle yola devam ettiklerini vurguladı.

Güçlü Bir Takım Hedefi

İbrahim Turgut, transfer süreçlerinin farklı sonuçlar doğurabileceğini aktararak, “Takımımız her zaman ki gibi güçlü. Hocamız İlhan Palut ile kaliteli bir kadroyu daha da güçlendirdik” dedi. Önümüzdeki haftalarda Rizespor'un performansının yükseleceğine inandığını belirtti.

Destek Çağrısı

Son olarak, tüm kesimlere birlik ve beraberlik içerisinde destek olmaları çağrısında bulunan Turgut, “Sonuçta futbol ailesinin bütünlüğü bizi daha doğru yerlere taşıyacaktır” diyerek mesajını tamamladı.

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