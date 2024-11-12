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Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Trabzonspor maçı öncesi dostluk ve başarı mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:13
Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

İbrahim Turgut'tan Trabzonspor Maçı Yorumları

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Trabzonspor ile olan ilişkileri ve lige ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turgut, "81 ilin takımlarıyla da kardeş takımız ama Trabzon bizim komşumuz. Trabzon ile ayrı bir komşuluk duygumuz, sevgimiz vardır." ifadelerini kullandı.

Ligdeki Durumu Değerlendirdi

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, ligde beklenen seviyeye henüz ulaşamadıklarını vurguladı ve Trabzonspor maçının çıkış için çok önemli olduğunu belirtti. "Kazanın yanında dostluğu ve kardeşliği de önemsedik. Sahada maçı kazanma adına çok çalıştık ve önemsedik," dedi.

Çaykur Rizespor'un Önemi

Turgut, Çaykur Rizespor'un herkes için büyük bir anlam taşıdığını kaydetti: "Çaykur Rizespor bizim aşkımız ve sevdamızdır." Trabzonspor maçı öncesinde takıma moral vermek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını hatırlatırken, takımın birliği ve beraberliğine dikkat çekti.

Dostluk ve Birlik Vurgusu

Turgut, konuşmasının sonunda, "Sevincimizi de mutluluğumuzu da paylaşacağız" diyerek dostluk ve birlikteliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca, "Kulüpler için birlik ve beraberlik çok önemli" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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