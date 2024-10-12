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Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, Bodrum FK maçında iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:19
Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Bodrum FK İle Çatışmaya Hazır

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak. Takımın teknik direktörü İlhan Palut, bu kritik maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

İyi Bir Hazırlık Süreci

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bodrum FK karşısında güzel bir sonuç almak adına iyi bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. Milli Takım Temsilcileri

Teknik direktör, milli takımlarda 6 oyuncularının yer aldığını belirtirken, sakat oyuncular Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser'in bireysel çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Bodrum FK'ye Dikkat

Palut, Bodrum FK'nin ligde iyi bir başlangıç yaptığını vurguladı. "Bu maç, Süper Lig'in her karşılaşması gibi zorlu geçecek. Bodrum FK, istekli ve iyi sonuçlar alan bir rakip. Biz de Antalyaspor galibiyetiyle üzerimizdeki baskıyı biraz olsun atmayı başardık," dedi. Olumlu Bir Atmosfer

Antalyaspor maçındaki 3 puanın takıma moral kaynağı olduğunu belirten Palut, bu hafta izin sonrası oyuncularının daha pozitif ve coşkulu çalıştığını ifade etti. "Artık takım içerisinde şakalaşmalar oluyor; bu da moral kaynağımızı yükseltiyor. Ancak hala beklediğimiz seviyeden uzaktayız," şeklinde konuştu.

Palut, sakat oyuncuların durumunu sağlık ekibiyle yakından takip ettiklerini ve eksiksiz bir kadro ile Bodrum FK'ye gitmeyi umduklarını belirtti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

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