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Çaykur Rizespor'da Yeni Sezon Hedefleri

Başkan İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor'un bu sezon üst sıralara oynaması hedefini ve yeni transfer planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:28
Çaykur Rizespor'da Yeni Sezon Hedefleri

Çaykur Rizespor'un Gelecek Sezon Hedefleri

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon için umut dolu projelerini paylaştı. Turgut, 'Gönlümüzden geçen Çaykur Rizespor her sezon üst sıralara oynasın' mesajını verdi.

Takımın Hedefleri ve Çalışmaları

Yazılı açıklamasında, takımlarının duygusal bir bağ ile birleşmiş ama profesyonelliği elden bırakmayan bir yapı oluşturacaklarını belirten Turgut, 'Bu sevdayı Avrupa hayaline ulaştırmayı hedefliyoruz.' dedi.

Transfer Planları ve Takım Yapısı

Turgut, Çaykur Rizespor'un taraftarlarıyla bir aile olduğunu vurgulayarak, 'Bu aileye bir forvet, orta saha ve Emirhan Topçu'nun yerine bir stoper transferi yapmayı düşünüyoruz.' diye ekledi. Ayrıca, hoca ile süratli bir şekilde transfer çalışmalarını sonuçlandırmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Başarı İçin Gayret ve Birliktelik

Turgut, Rize'yi ve takımını sevgiyle anarak, 'Çaykur Rizespor bizim ortak paydamız. Hedefimiz, takımın en üst başarıya ulaşması. Gönlümüzden geçen, her sezon üst sıralara oynaması.' diye konuştu. Ayrıca, İlhan hocayla olan birlikteliklerinin büyük bir şans olduğunu belirtti.

Taraftarların Ulaşım Kolaylığı

Son olarak, şehir merkezinde taraftar için ulaşımı kolaylaştıracak bir bilet noktası çalışması yürüttüklerini de dile getirdi.

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