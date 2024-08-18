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Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in Sağlık Durumu Açıklandı

Çaykur Rizespor, Benhur Keser'in sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:11
Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in Sağlık Durumu Açıklandı

Benhur Keser'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı, Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Benhur Keser'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sakatlık Detayları

Yeşil-mavili kulübün yapmış olduğu açıklamaya göre, Benhur Keser, perşembe günü gerçekleşen antrenmanda arka adale sakatlığı geçirmiştir. Yapılan muayene ile birlikte, hamstring grubundaki semimembranosus kası tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Tedavi Süreci

Prof. Dr. Hasan Türüt, Benhur Keser’in durumu için ameliyat gerekliliği olmadığını kaydetti. Ayrıca, futbolcunun sahalara dönüşü için tahmini sürenin 6 ile 12 hafta arasında olacağı öngörülmektedir.

Benhur Keser’e en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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