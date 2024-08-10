Çaykur Rizespor'dan Duyurusu: Yedi Yeni İmza Atıldı

Çaykur Rizespor'da Yeni Dönem Başlıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 7 yeni transferiyle imza töreni düzenledi. Amir Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Efe Geçim ve sözleşmesi uzatılan kaleci Gökhan Akkan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende yer aldı.

Başkan Turgut’tan Sezona Dair Açıklamalar

İmza törenine katılan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, sezona birlik ve beraberlikle başlamak için çaba sarf ettiklerini ifade etti. RAMS Başakşehir ile yapacakları maç öncesinde, "Rizespor her maça galip gelmek için hazırlanıyor. Geçen yıl yakalayamadığımız Avrupa şansını daha çok çalışarak, eksiklerimizi tamamlayarak elde edeceğiz." dedi.

Transfer Süreci ve Altyapı Başarısı

Turgut, transfer sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti ve Çaykur Rizespor için en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, takımın alt yapısından yetişen Emirhan Topçu'nun Beşiktaş’a transferine dair, "Emirhan, bizim için çok değerli bir evlat. Her oyuncumuzun başarı göstermesi bizim için bir mutluluk kaynağı.” şeklinde konuştu.

Stadyum Yenileme Çalışmaları

Başkan Turgut, Çaykur Didi Stadı'nın yenilendiğini ve Avrupa standartlarına ulaştığını ifade etti. Tüm zemin ve çim düzenlemeleriyle birlikte sahalarının büyük bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Taraftarlara Sesleniş

Turgut, taraftarların önemi üzerinde durarak, "Burası bir aile ortamı. Taraftarımızın stadyumu doldurmasını ve sezon boyunca takımımıza destek olmasını bekliyoruz." sözleriyle taraftarlarına seslendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı yeni transferleri Amir Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Efe Geçim ve sözleşmesi uzatılan kaleci Gökhan Akkan için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kulüp başkanı İbrahim Turgut (fotoğrafta), gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı yeni transferleri Amir Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Efe Geçim ve sözleşmesi uzatılan kaleci Gökhan Akkan için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kulüp başkanı İbrahim Turgut (fotoğrafta), gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı yeni transferleri Amir Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Efe Geçim ve sözleşmesi uzatılan kaleci Gökhan Akkan için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kulüp başkanı İbrahim Turgut (fotoğrafta), gazetecilere açıklamada bulundu.