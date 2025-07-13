Çaykur Rizespor, Erzurum Kampında Çift Antrenmanlarla Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in önemli temsilcilerinden Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yoğun antrenman programına devam etmekte.

Takım, sabah saatlerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde istasyon çalışmaları gerçekleştirerek antrenmana başladı. Sabah idmanı, geniş alanda yapılan taktik çalışmaları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Akşam seansında ise futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma oyunu ve geniş alanda ekip oyunları ile günü noktaladı. Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla bu tempoyu sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.