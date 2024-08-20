Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Maç Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklar başladı.

Antrenman Detayları

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman gerçekleştirildi. Antrenman, koşu ile başlayıp, ardından pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Sakat Oyuncu

Bu çalışmalarda, sakatlığı süren Benhur Keser yer almadı. Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.