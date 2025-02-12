Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri, yeşil-mavili kulüp tarafından satışa sunuldu. Maç, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Bilet Fiyatları Belli Oldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: VIP A-B 3,000 TL, maraton 1,000 TL, kapalı dağ ve deniz 800 TL, kale arkası 600 TL ve misafir 780 TL.

Özel Kurallar Dikkate Alınacak

İl Güvenlik Kurulu kararı gereği, sadece Çaykur Rizespor logolu Passolig kartı sahiplerinin ev sahibi tribün bileti yükletebileceği vurgulandı. Ayrıca, son 14 gün içerisinde rakip takım veya farklı takım logolu ve logosuz kartını iptal edip Çaykur Rizespor takım logolu kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacağı da belirtildi.