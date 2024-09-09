Çaykur Rizespor, Kaleci Ivo Grbic'i Renklerine Bağladı

Çaykur Rizespor'da Yeni Transfer
Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic'i kadrosuna kattı. Yeşil-mavili ekip, Grbic ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.
Hoş Geldin, Grbic!
Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Grbic'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu transferin takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.