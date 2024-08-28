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Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda pas çalışması ve taktik idman yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:47
Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Yeşil-mavili kulübün resmi açıklamasına göre, hazırlıklar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürülüyor.

Pas Çalışmaları ve Taktik Antrenman

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, pas çalışması yaptı. Daha sonra yapılan taktik çalışmanın ardından, daraltılmış sahada çift kale maç gerçekleştirilerek idman tamamlandı.

Sakatlar Durumu

Takımda sakatlığı bulunan Benhur Keser antrenmana katılmadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

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