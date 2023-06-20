Çaykur Rizespor Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı

2022-2023 TFF 1. Lig sezonunun sona ermesi ile birlikte tekrardan adını Süper Toto Süper Lig'e yazdıran Çaykur Rizespor, kiralık olarak kadrosuna kattığı Bahadır Öztürk, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Abdullah Yiğiter ve Ogün Özçiçek'in kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.