  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Çaykur Rizespor, Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı

Çaykur Rizespor, Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı

Yayınlanma:
Çaykur Rizespor, Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı
Çaykur Rizespor, Bahadır Öztürk, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Abdullah Yiğiter ve Ogün Özçiçek'in kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Çaykur Rizespor Kiralık Oyuncularının Sözleşmelerinin Dolduğunu Açıkladı

2022-2023 TFF 1. Lig sezonunun sona ermesi ile birlikte tekrardan adını Süper Toto Süper Lig'e yazdıran Çaykur Rizespor, kiralık olarak kadrosuna kattığı Bahadır Öztürk, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Abdullah Yiğiter ve Ogün Özçiçek'in kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
TransAnatolia Rally Raid Yarışı Heyecanı Başlıyor
TransAnatolia Rally Raid Yarışı Heyecanı Başlıyor
Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı
Arda Güler, Golden Boy ödülü aday listesinde yer aldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaşmak İçin Bakü'ye Gitti
Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaşmak İçin Bakü'ye Gitti
Trendyol ve Hatayspor Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
Trendyol ve Hatayspor Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
Chelsea, Christopher Nkunku'yu transfer etti
Chelsea, Christopher Nkunku'yu transfer etti
Ergin Ataman, Panathinaikos'un Başantrenörü Oldu
Ergin Ataman, Panathinaikos'un Başantrenörü Oldu