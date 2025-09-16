Çaykur Rizespor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, 21 Eylül Pazar günü Kocaelispor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı; antrenman ısınma, pas, şut ve dayanıklılık çalışmaları içerdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:29
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman programı

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda ısınma ve core egzersizleriyle başlayan antrenman, sahada koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Karadeniz ekibi, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçtan sonra idmanı, dayanıklılık koşusuyla tamamladı.

Sakatlar ve yeni transfer

Tedavileri devam eden Attila Mocsi ve Valentin Mihaila, takımdan ayrı çalıştı.

Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi de antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Karadeniz temsilcisinin yeni transferi Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi (fotoğrafta) de ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

