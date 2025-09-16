Çaykur Rizespor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenman programı
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda ısınma ve core egzersizleriyle başlayan antrenman, sahada koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Karadeniz ekibi, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçtan sonra idmanı, dayanıklılık koşusuyla tamamladı.
Sakatlar ve yeni transfer
Tedavileri devam eden Attila Mocsi ve Valentin Mihaila, takımdan ayrı çalıştı.
Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi de antrenmanda yer aldı.
