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Çaykur Rizespor-Konyaspor Maçında Tansiyon Yükseldi: İki Taraf da Düşüncelerini Paylaştı

Çaykur Rizespor, Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktörler maçın değerlendirmesini yaptılar. İlhan Palut kaybedilen iki puanı işaret etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:37
Çaykur Rizespor-Konyaspor Maçında Tansiyon Yükseldi: İki Taraf da Düşüncelerini Paylaştı

Çaykur Rizespor, Konyaspor ile 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı, her iki takımın teknik direktörlerinin açıklamalarıyla sonrası gündem oldu. Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz bugün kesinlikle iki puanı kaybeden taraf olduk" ifadesini kullandı.

İlhan Palut'un Değerlendirmeleri

Palut, takımının geçen haftaki mağlubiyet sonrası sahalarında kazanarak hem üç puan almak hem de telafi yapmak istediğini belirtti. Konyaspor'un dengeli ve tecrübeli bir takım olduğuna dikkat çeken Palut, "Maç öncesi analizimizde tempoyu yükselttiğimiz anda etkili olabiliriz diye düşündük. İlk yarının her anında bunu başardık," dedi.

İlk yarıdaki golün geç geldiğini belirten Palut, "İkinci golü atma fırsatımızı kısalttı. Penaltı kaçabilir, ancak birçok pozisyon vardı. İlk yarı sonunda 1-0'dan daha iyi bir skorla soyunma odasına girmeliydik," şeklinde konuştu. İkinci yarıda Konyaspor’un baskısını hissettiklerini ifade eden Palut, "Beraberliği yakaladılar ve sonrasında maçı daha çok hücum eden bir takım olarak tamamladık. Berabere kaldığınızda bazen bir puan kazanmış diğer zamanlar ise iki puan kaybetmiş olursunuz. Biz bugün nadir görülen bir şekilde iki puanı kaybeden taraf olduk," diye ekledi.

Konyaspor Cephesi

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçı değerlendirirken, "Çaykur Rizespor deplasmanı zor bir alan, bunun farkındaydık" dedi. İlk yarının planlarını gerçekleştiremediklerini vurgulayan Uçar, "Bunun ana sebebi, kazandığımız topları kullanamadık. İlk yarıda Rizespor daha farklı bir skorla devre arasına girebilirdi," açıklamasında bulundu.

Uçar, "İkinci yarıya başlarken oyunu çevirebileceğimiz hissini vermeye çalıştık. Oyun ve oyuncu değişiklikleri olumlu sonuç verdi ve sonunda alınan bir puan bizim için önemli," dedi. Ayrıca penaltı pozisyonuna da değinen Uçar, "15 senedir futbol oynayan biri olarak bu pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

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