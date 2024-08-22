Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike ile Anlaşarak Ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Uzun Süreli Ayrılık

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırma kararı aldı.

Resmi Açıklama Geldi

Yeşil-mavili kulübün resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu ayrılığın ardından Azubuike'nin yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.